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Россияне перестали верить в отечественные акции

Вероника Полынина
7 часов назад
Россияне стали активнее вкладываться в иностранные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на обзор рисков финансовой стабильности Банка России.
Россияне перестали верить в отечественные акции
Фото: ТАССТАСС
Инвестиции в ценные бумаги нерезидентов в первом квартале 2021 года выросли на 220 млрд рублей и достигли 836 млрд рублей.
За весь прошлый год вложения в акции нерезидентов выросли на 346 млрд рублей.
При этом объем акций российских компаний на счетах физлиц в первом квартале 2021 года сократился на 8 млрд рублей. За прошлый год вложения россиян в отечественные бумаги составили 341 млрд рублей.
В ЦБ отметили, что в основном акции нерезидентов покупались на Санкт-Петербургской бирже. За первые три месяца текущего года чистые покупки иностранных бумаг превысили чистые покупки российских.
В 31% случаев россияне вкладывались в сектор высоких технологий, еще в 10% - в акции транспортных компаний.
Среди российских бумаг по вложениям у физлиц лидирует нефтегазовый сектор (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.
Рынки,Санкт-Петербургская биржа,Центральный банк России,РБК,
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