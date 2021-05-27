Россияне перестали верить в отечественные акции

Россияне стали активнее вкладываться в иностранные бумаги, сообщает РБК
со ссылкой на обзор рисков финансовой стабильности Банка России
.
Инвестиции в ценные бумаги нерезидентов в первом квартале 2021 года выросли на 220 млрд рублей и достигли 836 млрд рублей.
За весь прошлый год вложения в акции нерезидентов выросли на 346 млрд рублей.
При этом объем акций российских компаний на счетах физлиц в первом квартале 2021 года сократился на 8 млрд рублей. За прошлый год вложения россиян в отечественные бумаги составили 341 млрд рублей.
В ЦБ отметили, что в основном акции нерезидентов покупались на Санкт-Петербургской бирже
. За первые три месяца текущего года чистые покупки иностранных бумаг превысили чистые покупки российских.
В 31% случаев россияне вкладывались в сектор высоких технологий, еще в 10% - в акции транспортных компаний.
Среди российских бумаг по вложениям у физлиц лидирует нефтегазовый сектор (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.