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Аналитик назвал более выгодную, чем доллар, валюту

News.ruиещё 6
1 час назад
Альтернативные валюты, которые могут стать более выгодными, чем доллар, назвал в интервью агентству ПРАЙМ аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Выгоднее доллара: аналитик рассказал об укреплении юаня
Фото: ReutersReuters
По словам Миронюка, за последние три месяца индекс доллара опускался благодаря тому, что ФРС удаётся в очередной раз успокоить рынки.
Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции, — отметил эксперт.
Также аналитик указал на то, что в период глобального экономического спада резервы Китая продолжают расти, как и его экономика. В этой связи не исключено укрепление юаня и рост зависимости от него других валют Азии.
Стабильность к доллару демонстрирует и японская иена. При этом у монетарных властей страны имеется достаточно инструментов для её регулирования. Поэтому иену эксперт называет «тихой гаванью» в периоды волатильности на рынке и при восстановлении экономик.
Ранее эксперт оценил шансы доллара достичь ста рублей.
Рынки,Экономика России,Прогноз эксперта,ФРС,
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