Выгоднее доллара: аналитик рассказал об укреплении юаня

Альтернативные валюты, которые могут стать более выгодными, чем доллар, назвал в интервью агентству ПРАЙМ аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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По словам Миронюка, за последние три месяца индекс доллара опускался благодаря тому, что ФРС удаётся в очередной раз успокоить рынки.

Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции, — отметил эксперт.

Также аналитик указал на то, что в период глобального экономического спада резервы Китая продолжают расти, как и его экономика. В этой связи не исключено укрепление юаня и рост зависимости от него других валют Азии.

Стабильность к доллару демонстрирует и японская иена. При этом у монетарных властей страны имеется достаточно инструментов для её регулирования. Поэтому иену эксперт называет «тихой гаванью» в периоды волатильности на рынке и при восстановлении экономик.