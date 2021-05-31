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Российский рынок акций снижается вместе с европейскими площадками

Прайм
1 час назад
Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам в последний день весны вместе с европейским площадками, свидетельствуют данные Московской биржи.
Российский рынок акций снижается
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника снижается на 0,04%, до 3728,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1601,63 пункта.
Основные европейские индексы снижаются в пределах 0,2%.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,77%, до 69,25 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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