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Рубль внезапно ослаб

Прайм
30 минут назад
Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль укрепился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Однако на старте основной сессии российская валюта сдала позиции, оставаясь в минусе, несмотря на ускорение роста нефти.
Рубль сдал позиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В начале дня глобальные площадки находились под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая.
Однако утром ситуация на мировых рынках стал постепенно улучшаться. В целом торговая активность сегодня остается на относительно низком уровне, так как основные торги на американском рынке проводиться не будут из-за праздничного выходного.
Несмотря на слабость доллара поначалу развивающиеся валюты умеренно снижались. Однако незадолго до открытия европейских торгов сектор перешел к активному росту, многие представители вышли в плюс.
Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный минимум, угрожая выйти вниз из узкой консолидации, которая стартовала в середине месяца.

Нефть возобновила рост

Вслед за негативным стартом нефтяные цены перешли к росту, быстро нивелировав провал, произошедший в пятницу вечером. В данный момент котировки Brent находятся около отметки $69,7, прибавляя 0,9%.
Поддержку нефти оказывает начало автомобильного сезона в США, который на фоне снятия ограничений способен реализовать отложенный спрос на топливо. На краткосрочном горизонте участники нефтяного рынка будут следить за стартующим завтра заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также запланированной на вторник встречей министров альянса. Ожидается сохранение принятого в апреле плана по увеличению производства в рамках соглашения ОПЕК+.

Доллар консолидируется

Американская валюта в понедельник консолидируется недалеко от минимума, достигнутого в конце предыдущей сессии после резкого снижения. К текущему моменту индекс доллара (DXY) просел, торгуясь сейчас в небольшом минусе вблизи уровня 90 п.
Европейская валюта сегодня также в основном демонстрирует разнонаправленные движения, находясь около дневной вершины. Сейчас пара EUR/USD торгуется в небольшом плюсе вблизи отметки 1,220.

Техническая картина

Пара USD/RUB в начале торгов достигла области промежуточной поддержки 73–73,1, от которой отскочила. Пока часовая свечка не будет закрыта за пределами диапазона 73–74 руб., более вероятно развитие консолидации в рамках этого коридора.
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