При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что рост цен не будет взрывным – сахар подорожает на 1-2 рубля за килограмм.

Она считает, что в течение месяца после окончания действия заморозки цены на сахар могут вырасти на 2-5%. К этому добавится и сезонный фактор – летом россияне массово делают заготовки из фруктов и ягод с использованием сахара. Повышенный спрос может также повлиять на цены.