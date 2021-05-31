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Конец заморозки: цены на сахар вырастут на 2 рубля

Вероника Полынина
43 минуты назад
Эксперты прогнозируют повышение цен на сахар после окончания соглашения о заморозке.
При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что рост цен не будет взрывным – сахар подорожает на 1-2 рубля за килограмм.
Об этом, как писал «Рамблер», заявлял председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка, генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов.
«Традиционное представление о введении административных ограничений всегда предсказывает, что пружина, которую долго держали, должна распрямиться», - говорил он «Ура.ру».
Доктор экономических наук Игорь Николаев в комментарии «Московскому комсомольцу» выразил мнение, что бизнес какое-то время «будет осторожничать, помня, насколько жестко государство может администрировать рынок».
«В определенном смысле власти запугали производителей своим декабрьским решением. Впрочем, если последние так и не дождутся создания интервенционного фонда, события опять грозят пойти по непредсказуемому и неприятному для потребителей сценарию», - предупредил Николаев.
Напомним, что ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что при дальнейшем росте мировых цен на сахар государство создаст интервенционный фонд, куда будет закупать сахар, а затем продавать по нужной стоимости.
«Идея с интервенционным фондом перспективная, но насколько она реализуема в текущих условиях — вопрос. К тому же речь идет об очередном варианте «ручного» управления», — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Она считает, что в течение месяца после окончания действия заморозки цены на сахар могут вырасти на 2-5%. К этому добавится и сезонный фактор – летом россияне массово делают заготовки из фруктов и ягод с использованием сахара. Повышенный спрос может также повлиять на цены.
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