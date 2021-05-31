«Традиционное представление о введении административных ограничений всегда предсказывает, что пружина, которую долго держали, должна распрямиться», - говорил он «Ура.ру».
«В определенном смысле власти запугали производителей своим декабрьским решением. Впрочем, если последние так и не дождутся создания интервенционного фонда, события опять грозят пойти по непредсказуемому и неприятному для потребителей сценарию», - предупредил Николаев.
«Идея с интервенционным фондом перспективная, но насколько она реализуема в текущих условиях — вопрос. К тому же речь идет об очередном варианте «ручного» управления», — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.