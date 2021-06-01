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Эксперт признал обесценивание доллара

Вероника Полынина
1 час назад
Цены на нефть растут за счет обесценивания доллара и восстановления мировой экономики. Об этом заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.
Эксперт отметил, что стоимость нефти марки Brent находится на максимуме с марта 2021 года.
«Причина в том, что рынок нефти, несмотря на то что идет постепенное увеличение объемов добычи нефти в мире, переваривает эти дополнительные объемы в связи с тем, что мировая экономика восстанавливается», - заявил Гинько RT.
По словам экономиста, крупные компании вкладывают средства в нефтедобычу «несмотря на риторику зеленой энергетики».
«Вывод в том, что цена на нефть растет за счет обесценивания доллара США, а также очень важно то, что мировой экономике нужно больше природного газа и нефти», - подчеркнул Вячеслав Гинько.
По его прогнозам, в ближайшей перспективе цены на нефть Brent могут достигнуть 100 долларов за баррель.
1 июня в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent взлетела выше 71 долларов за баррель впервые с 8 марта 2021. Стоимость американской нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2018 года.
Рынки,Видео,Владислав Гинько,РАНХиГС,
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