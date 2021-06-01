Владислав Гинько. Цены на нефть растут за счет обесценивания доллара и восстановления мировой экономики. Об этом заявил экономист, преподаватель РАНХиГС

Эксперт отметил, что стоимость нефти марки Brent находится на максимуме с марта 2021 года.

«Причина в том, что рынок нефти, несмотря на то что идет постепенное увеличение объемов добычи нефти в мире, переваривает эти дополнительные объемы в связи с тем, что мировая экономика восстанавливается», - заявил Гинько RT.

По словам экономиста, крупные компании вкладывают средства в нефтедобычу «несмотря на риторику зеленой энергетики».

«Вывод в том, что цена на нефть растет за счет обесценивания доллара США, а также очень важно то, что мировой экономике нужно больше природного газа и нефти», - подчеркнул Вячеслав Гинько.

По его прогнозам, в ближайшей перспективе цены на нефть Brent могут достигнуть 100 долларов за баррель.