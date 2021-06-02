Назван способ копить деньги, если их нет

На самом деле, даже если вы живете очень скромно, постоянство отчислений сбережений при получении доходов не добавит вам новых неудобств в виде необходимости контролировать себя в тратах. Такая необходимость так и останется, а изъятые 5% почти никак не скажутся на общем состоянии вашего бюджета. Изымайте эти 5-10% сразу при поступлении любого дохода — "психологически так будет намного легче и комфортнее".