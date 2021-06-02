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В Минприроды оценили запасы золота в России

ТК «Звезда»иещё 2
32 минуты назад
При нынешнем уровне добычи золота Российская Федерация обеспечена этим драгоценным металлом минимум на 40 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Золота России хватит на 40 лет
Фото: pixabaypixabay
Как отметил министр, Россия располагает 13% мировых запасов драгметалла. Таким образом, наша страна в мире занимает первое место по этому показателю. Однако по объемам добычи РФ уступает Австралии и Китаю. Тем не менее страна постоянно наращивает ресурсную базу.
«В последние 10 лет введены в эксплуатацию три крупных собственно золоторудных месторождения - Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Республике Саха, Вернинское в Иркутской области, а также ряд средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области», - рассказал глава Минприроды в беседе с «Известиями».
За 2020 год в России добыли порядка 445 тонн золота. Всего с 2010 года прирост запасов металла составил около шести тысяч тонн. Если говорить о золотом запасе, то с 2008 года РФ увеличила его в пять раз, обошла Китай и вышла на шестое место в мире, рассказал министр.
Рынки,Александр Козлов,Минприроды,газета "Известия",
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