Золота России хватит на 40 лет

Как отметил министр, Россия располагает 13% мировых запасов драгметалла. Таким образом, наша страна в мире занимает первое место по этому показателю. Однако по объемам добычи РФ уступает Австралии и Китаю. Тем не менее страна постоянно наращивает ресурсную базу.

За 2020 год в России добыли порядка 445 тонн золота. Всего с 2010 года прирост запасов металла составил около шести тысяч тонн. Если говорить о золотом запасе, то с 2008 года РФ увеличила его в пять раз, обошла Китай и вышла на шестое место в мире, рассказал министр.