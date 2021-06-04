Биткоин потерял почти $1000 после твита Маска

Стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов после твита Илона Маска об этой криптовалюте с шуткой о расставании, следует из данных торгов.

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.42 мск снижалась в цене на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 5,1%, до 36,74 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Маск ранее опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?"

В результате криптовалюта подешевела примерно с 38,5 тысячи долларов до 37,3 тысячи. Через некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 тысяч долларов, но теперь вновь снижается.