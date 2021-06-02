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Российский рынок акций умеренно растет в начале дня вслед за нефтью

Прайм
2 часа назад
Российский рынок акций умеренно растет в среду по индексу Мосбиржи вслед за нефтяными котировками, при этом индекс РТС снижается на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Российский рынок акций умеренно растет вслед за нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды растет на 0,17%, до 3771,08 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,11%, до 1612,5 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,93 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,48%, до 70,59 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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