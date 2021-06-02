Глава Минэнерго: говорить о конце нефтяной эры преждевременно

Утверждать о конце нефтяной эры рано - до 2035 года не прогнозируется резкого изменения потребления. Об этом сообщил
министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он допустил сдвиги лишь в части престижа нефти.
«У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет», - заявил Шульгинов.
Министр отмечает, что кредитные организации уже стараются ограничить финансирование проектов, которые связаны с ископаемым топливом. По словам Шульгинова, ограничения могут отразиться на компаниях ТЭК и повысить стоимость финансирования. Однако сейчас еще рано делать выводы, считает он.
Ряд стран начали задумываться о том, чтобы отказаться от ископаемого топлива в связи с мировой климатической повесткой и трендом на декарбонизацию. Россия поддерживает такую идею, однако пока не намерена полностью отказываться от традиционных источников энергии. По словам Шульгинова, один из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году подразумевает лишь некоторое сокращение добычи.
В среду, 2 июня, стартует Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить до 5 июня в очном формате.
На днях фьючерсы на американскую нефть достигли наибольшего уровня с октября 2018 года после прогноза ОПЕК+ о более напряженной ситуации на мировом рынке. Цена WTI поднялась на 3 процента с закрытия торгов в пятницу до уровня в 68,31 доллара за баррель. Brent достигала 70 долларов за баррель.