Глава Минэнерго: говорить о конце нефтяной эры преждевременно

Утверждать о конце нефтяной эры рано - до 2035 года не прогнозируется резкого изменения потребления. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

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Он допустил сдвиги лишь в части престижа нефти.

«У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет», - заявил Шульгинов.

Министр отмечает, что кредитные организации уже стараются ограничить финансирование проектов, которые связаны с ископаемым топливом. По словам Шульгинова, ограничения могут отразиться на компаниях ТЭК и повысить стоимость финансирования. Однако сейчас еще рано делать выводы, считает он.

Ряд стран начали задумываться о том, чтобы отказаться от ископаемого топлива в связи с мировой климатической повесткой и трендом на декарбонизацию. Россия поддерживает такую идею, однако пока не намерена полностью отказываться от традиционных источников энергии. По словам Шульгинова, один из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году подразумевает лишь некоторое сокращение добычи.

В среду, 2 июня, стартует Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить до 5 июня в очном формате.