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Петербургский международный экономический форум 2021

Миллер и Шрёдер обсудили на ПМЭФ перспективы развития газовой отрасли Европы

ТАСС
1 час назад
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер обменялись мнениями о перспективах развития европейской газовой отрасли. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
Миллер и Шрёдер обсудили перспективы газовой отрасли Европы
Фото: ТАССТАСС
Рабочая встреча Миллера и Шрёдера состоялась в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Стороны также отметили успешную работу газопровода "Северный поток".
"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. "Северный поток" обеспечивает высокую надежность поставок российского газа в Европу. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Оператором "Северного потока" выступает Nord Stream AG.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Рынки,ПМЭФ-2021,Герхард Шредер,Алексей Миллер,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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