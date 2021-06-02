Миллер и Шрёдер обсудили перспективы газовой отрасли Европы

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Рабочая встреча Миллера и Шрёдера состоялась в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стороны также отметили успешную работу газопровода "Северный поток".

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. "Северный поток" обеспечивает высокую надежность поставок российского газа в Европу. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Оператором "Северного потока" выступает Nord Stream AG.