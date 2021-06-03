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Петербургский международный экономический форум 2021

Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля

ТАССиещё 4
3 часа назад
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,39% к закрытию предыдущей сессии и достигал 88,9750 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:20 мск.
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля
Фото: ТАССТАСС
В последний раз курс евро находился на отметке ниже 89 рублей 1 апреля 2021 года.
К 16:25 мск евро продолжил снижение и торговался по 88,965 руб. (-0,41%).
Курс доллара продемонстрировал незначительный рост и достигал 73,2 руб. (+0,05%).
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,35% - до $71,6 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,34% - до $68,87 за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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