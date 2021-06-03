Евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей

Курс евро на 16:19 мск снижался на 35 копеек, составив 88,99 рубля. В свою очередь доллар рос до 73,2 рубля, подорожав на 5,5 копейки.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Рублевый индекс 2 июня к 18.06 по московскому времени вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов.