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Евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей

Газета.Ru
2 часа назад
Курс рубля заметно укрепляется по отношению к евро, следует из данных на Московской бирже в четверг, 3 июня.
Евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Курс евро на 16:19 мск снижался на 35 копеек, составив 88,99 рубля. В свою очередь доллар рос до 73,2 рубля, подорожав на 5,5 копейки.
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 12,16 копейки — до 80,32 рубля.
Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Рублевый индекс 2 июня к 18.06 по московскому времени вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов.
Рынки,Московская биржа,
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