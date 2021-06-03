Минимум с апреля: Евро упал ниже 89 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,39% к закрытию предыдущей сессии и достигал 88,9750 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:20 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 89 рублей 1 апреля 2021 года.

К 16:25 мск евро продолжил снижение и торговался по 88,965 руб. (-0,41%).

Курс доллара продемонстрировал незначительный рост и достигал 73,2 руб. (+0,05%).

августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,35% - до $71,6 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,34% - до $68,87 за баррель.

Российский рынок акций обновил исторический максимум, поднявшись выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.06 мск вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов. Отмечается, что этому способствует дорогая нефть — цена марки Brent поднялась до 71 доллара за баррель.

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июне роста российского рынка акций по главным биржевым индексам и незначительное укрепление рубля к основным резервным валютам, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут за месяц на 1,2%, до 3766 пунктов и на 1,3%, до 1619 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 69,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,2 цента, до 1,225 доллара, стоимость золота останется немного выше 1900 долларов за тройскую унцию, а инфляция в РФ составит 0,4% в месяц, оценивают перспективы аналитики.

Курс доллара сползет на 20 копеек, до 73,2 рубля, евро — на 10 копеек, до 89,7 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Статистика третьей волны пандемии в большинстве регионов и стран идет на убыль, что также формирует позитивные экономические ожидания. Всё это приводит к росту цен на сырьевые товары, котировки держатся вблизи среднесрочных максимумов. Ключевой особенностью июня должно стать активное восстановление сферы услуг, как в развитых, так и в развивающихся экономиках", — говорит он.

В июне данные по инфляции за май могут вернуть старые страхи, поэтому месяц способен оказаться весьма волатильным, но в реальности деньги всё ещё очень дешевы, и прямых поводов для падения рынков нет, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер"

"Несмотря на то что предстоящий саммит лидеров России и США способен послужить основой для общей деэскалации дипломатической напряженности и стимулировать спрос на рублевые активы в первой половине месяца, итоги встречи могут не привести к полной определенности по всем направлениям сложной международной повестки, что способно вернуть неопределенность в настроения", — считает аналитик.

Также инвесторы будут внимательно следить за макростатистикой ключевых экономик – США, Китая, Германии, сигналами центробанков, прежде всего ФРС и ЕЦБ, и статистикой ВОЗ по заболеваемости COVID-19; основной фокус внимания инвесторов продолжит концентрироваться на инфляционных статистических маркерах, добавляет он.

Спрос на нефть, вероятно, продолжит заметно опережать предложение, даже при условии снятия санкций в отношении Ирана, не исключает Вайсберг.

"Нефть держится уверенно и в ближайшие недели даже может пойти на обновление локальных максимумов, но без появления новых причин для роста потенциал восходящего движения может оказаться ограниченным", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Динамика будет увязана с трендами на внешних сырьевых и фондовых площадках, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Велика вероятность перехода и роста в боковик или техническую коррекцию, не исключает аналитик и ориентируется на диапазон 3600-3750 пунктов по индексу Московской биржи.

"Российский рынок способен сохранить свои достижения, показав волатильность по секторам. Вероятно, что банковский сектор совершит небольшую коррекцию, так как показал крайне сильный рост с начала года. Также под давлением могут быть металлурги на фоне усилий Китая по сдерживанию сырьевых цен", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка смотрит на российский рынок позитивно – он ждет в начале лета сокращения фундаментальной недооценки рынка на фоне высокого аппетита к риску и цен на нефть, а также умеренного укрепления рубля против доллара.

РУБЛЬ СОХРАНИТ УВЕРЕННОСТЬ

Рубль может укрепляться до середины месяца на фоне смягчения геополитических рисков, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Затем уже наступит время ЦБ РФ, который, вероятно, повысит ставку и приблизит рубль к возвращению реальной доходности. Поэтому поводов для ослабления у рубля сегодня немного, а потенциал укрепления сохраняется", — добавляет он.

Банк России с высокой вероятностью вновь повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (сейчас 5%), несмотря на стабилизацию инфляционных ожиданий и общее замедление динамики потребительских цен, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В то же время, действия регуляторов пока далеки от того, чтобы нанести ущерб восстановительному экономическому росту. Поэтому спрос на нефть, вероятно, продолжит заметно опережать предложение, даже при условии снятия санкций в отношении Ирана", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

Для рубля принципиальным вопросом будет мировой "спрос на риск", в связи с чем инвесторы будут особо следить за статистикой из США и за заявлениями представителей ФРС, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург" . "При позитивных результатах встречи президентов РФ и США курс имеет неплохие шансы достичь мартовских уровней в 73 рубля за доллар", — полагает она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из важных корпоративных событий на предстоящей неделе — отчетность "Аэрофлота" : ожидалось, что авиакомпании могут начать полеты в ряд стран Европы, но сроки возобновления сообщения пока неизвестны, отмечает Ващенко из "Фридом Финанс".

"Детского мира". В числе привлекательных идей на ближайший месяц во внутренних секторах Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка выделяет акции Сбербанка и Московской биржи, находившиеся под техническим давлением прошедших дивидендных "отсечек", и акции потребсектора, где ему по-прежнему очень импонируют бумаги "Магнита"

"Исходя из нашего позитивного взгляда на золото и серебро мы ждем оживления спроса на акции производителей драгоценных металлов, здесь наш фаворит — "Полюс", имеющий, по нашему мнению, наибольший потенциал роста до фундаментально справедливой оценки", — добавляет он.

Эксперт считает, что нефтегазовый сектор в июне способен поддержать, помимо крепости рынка нефти, фактор приближения дивидендных "отсечек" за исключением "Роснефти" (11 июня) и "Газпром нефти" (24 июня), они состоятся в июле.