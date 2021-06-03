В Минэкономики заявили о стабилизации курса рубля

Министр указал, что замедлению инфляции способствуют системные меры как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, "несмотря на напряженную ситуацию с мировыми ценами".

Весной прошлого года в России действовали ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и инфляции находилась на более низких уровнях, чем обычно. Так, в мае 2020 года рост потребительских цен составил 0,3% месяц к месяцу.