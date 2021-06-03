В Минэкономики заявили о стабилизации курса рубля

"Сейчас мы видим, что недельные темпы инфляции замедлились. У нас в мае инфляция в диапазоне 0,10-0,15% в неделю, тогда как январе-апреле была стабильно по 0,2%. С началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие факторы, такие как плодоовощная продукция. Курс, хотя он сейчас и слабее фундаментальных значений, но тем не менее стабилизировался — это также окажет положительное влияние на инфляцию", — сказал Решетников журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Да, по году сейчас действительно идет ускорение инфляции. Однако тут надо учитывать базу прошлого года, когда еще действовали карантинные ограничения. Поэтому еще раз подчеркну — на текущий момент надо ориентироваться именно на недельную динамику. Точные оценки дадим в июле-августе, когда приступим к формированию прогноза", — добавил Решетников.