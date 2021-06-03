Сопоставимы с долларом: Кудрин назвал альтернативу валюте США

«В мире есть несколько активов, соответствующих по уровню стабильности, надежности доллару США. Они мониторятся, есть специальные рекомендации Международного валютного фонда о таких активах. Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар», — сказал Алексей Кудрин в интервью Business FM.
«Чтобы Россия по-прежнему свободно оперировала своими накоплениями, видимо, решили перевести в другие активы», — добавил он.