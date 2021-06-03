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Петербургский международный экономический форум 2021

Кудрин — о решении вывести доллар из ФНБ: это продиктовано риском санкций, но на финансах не отразится

BFM.RUиещё 1
3 часа назад
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал решение правительства отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Бывший министр финансов говорит, что в мире есть и другие стабильные и надежные активы, сопоставимые с американской валютой.
Сопоставимы с долларом: Кудрин назвал альтернативу валюте США
Фото: BFM.RUBFM.RU
«В мире есть несколько активов, соответствующих по уровню стабильности, надежности доллару США. Они мониторятся, есть специальные рекомендации Международного валютного фонда о таких активах. Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар», — сказал Алексей Кудрин в интервью Business FM.
Он также отметил, что решение о ФНБ продиктовано политической обстановкой и риском санкций.
«Чтобы Россия по-прежнему свободно оперировала своими накоплениями, видимо, решили перевести в другие активы», — добавил он.
При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что РФ не сможет быстро найти замену доллару для пополнения Фонда национального благосостояния. Об этом он заявил на полях ПМЭФ.
Рынки,Алексей Кудрин,Герман Греф,Международный валютный фонд,Счетная палата,Сбербанк России,Business FM,
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