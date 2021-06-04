Курс доллара: ЦБ установил стоимость валюты на три дня

Официальный курс евро к рублю, установленный на выходные и понедельник, упал на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, свидетельствуют данные Центробанка.

Затем доллар колебался и в 12:30 мск стоимость его была такой, как на открытии торгов - 73,24 рубля. Евро в течение дня упал в цене и к 12:30 достиг отметки 88,69 рубля.