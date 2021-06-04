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Петербургский международный экономический форум 2021

Курс доллара: ЦБ установил стоимость валюты на три дня

Лера Букина
1 час назад
Банк России опубликовал на своём сайте официальный курс американской валюты и европейской по отношению к рублю на 5 7 июня.
Курс доллара: ЦБ установил стоимость валюты на три дня
Фото: ТАССТАСС
Официальный курс евро к рублю, установленный на выходные и понедельник, упал на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, свидетельствуют данные Центробанка.
На открытии торгов на Московской бирже доллар упал на 2 копейки в сравнении с показателями закрытия предыдущего дня, составив 73,24 рубля. Курс европейской валюты на открытии потерял 5 копеек, составив 88,8 рубля.
Затем доллар колебался и в 12:30 мск стоимость его была такой, как на открытии торгов - 73,24 рубля. Евро в течение дня упал в цене и к 12:30 достиг отметки 88,69 рубля.
Российские экономисты считают, что в России началась новая волна девальвации рубля. Как заявил российский экономист Михаил Хазин, говорить о девальвации эксперты начали пару недель назад. Несколько месяцев назад Хазин говорил, что долларовая система уже рухнула, в этой связи крупнейшие игроки, в частности Россия, должны будут провести новый раздел мира.
Эксперт TeleTrade Марк Гойхман придерживается мнения, что курс доллара упадет до 72,8 рубля во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Рынки,Марк Гойхман,Михаил Хазин,Московская биржа,Центральный банк России,
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