Курс доллара: ЦБ установил стоимость валюты на три дня

Официальный курс евро к рублю, установленный на выходные и понедельник, упал на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, свидетельствуют данные Центробанка.
Затем доллар колебался и в 12:30 мск стоимость его была такой, как на открытии торгов - 73,24 рубля. Евро в течение дня упал в цене и к 12:30 достиг отметки 88,69 рубля.
Российские экономисты считают, что в России началась новая волна девальвации рубля. Как заявил российский экономист Михаил Хазин
, говорить о девальвации эксперты начали пару недель назад. Несколько месяцев назад Хазин говорил, что долларовая система уже рухнула, в этой связи крупнейшие игроки, в частности Россия, должны будут провести новый раздел мира.