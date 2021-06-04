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Петербургский международный экономический форум 2021

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

ТАСС
1 час назад
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,41% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 72,94 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:32 мск.
Доллар упал ниже 73 рублей
Фото: ТАССТАСС
В последний раз доллар находился на уровне ниже 73 рублей 7 мая этого года.
Рынки,Московская биржа,
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