По его мнению, появление искусственных ограничений неизбежно приводит к тому, что бизнес так или иначе старается их обойти.

Напомним, что в апреле 2021 года Соединенные Штаты активировали очередной пакет санкций в отношении России. Он подразумевает запрет для американских компаний покупки российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении. Параллельно персональные санкции были наложены на 16 граждан и 16 юридических лиц.