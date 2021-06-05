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Петербургский международный экономический форум 2021

Американский миллионер призвал Россию не надеяться на отмену санкций

Елена Прошина
2 часа назад
Прославившийся кругосветным бизнес-путешествием на автомобиле американский инвестор Джим Роджерс посоветовал России не надеяться на снятие экономических санкций американскими властями в обозримом будущем. Такое мнение он высказал в интервью с «РБК Инвестициям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Когда дела идут плохо, людям нравится обвинять иностранцев. Последние пару лет американские политики винили Китай, русских, мексиканцев. Это абсолютное безумие. Россия и Америка должны работать вместе», — так инвестор ответил на вопрос о том, снимет ли президент США Джо Байден санкции с РФ.

«Их чаще всего накладывают, когда политик пытается сказать публике: «Я хороший человек, а они плохие». Обычно это не работает», — пояснил свою мысль предприниматель, известный среди мировых финансистов не как биржевой спекулянт, как инвестор в реальные коммерческие проекты.
По его мнению, появление искусственных ограничений неизбежно приводит к тому, что бизнес так или иначе старается их обойти.
«Поэтому санкции хороши только для публичности», — уверен Роджерс.
Миллионер также рассказал, что продолжает вкладывать средства в российские активы. Он видит в этом возможность заработать, поскольку «многие их «ненавидят». В связи с этим инвестор не расстается с акциями отечественных «ФосАгро», «Аэрофлота», а также российскими ОФЗ. Кроме того, относительно недавно Роджерс приобрел еще и акции АФК «Система».
«Я с оптимизмом смотрю на Россию. У меня есть российские активы, хочу больше российских активов. Я ищу новые имена для покупки в России», — излучает оптимизм Роджерс.
Напомним, что в апреле 2021 года Соединенные Штаты активировали очередной пакет санкций в отношении России. Он подразумевает запрет для американских компаний покупки российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении. Параллельно персональные санкции были наложены на 16 граждан и 16 юридических лиц.
Рынки,Видео,Джим Роджерс,Джозеф Байден,Фосагро,Аэрофлот,АФК Система,РБК,
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