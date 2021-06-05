«Когда дела идут плохо, людям нравится обвинять иностранцев. Последние пару лет американские политики винили Китай, русских, мексиканцев. Это абсолютное безумие. Россия и Америка должны работать вместе», — так инвестор ответил на вопрос о том, снимет ли президент США Джо Байден санкции с РФ.
«Их чаще всего накладывают, когда политик пытается сказать публике: «Я хороший человек, а они плохие». Обычно это не работает», — пояснил свою мысль предприниматель, известный среди мировых финансистов не как биржевой спекулянт, как инвестор в реальные коммерческие проекты.
«Поэтому санкции хороши только для публичности», — уверен Роджерс.
«Я с оптимизмом смотрю на Россию. У меня есть российские активы, хочу больше российских активов. Я ищу новые имена для покупки в России», — излучает оптимизм Роджерс.