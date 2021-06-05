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Петербургский международный экономический форум 2021

Сечин предсказал острый дефицит нефти и газа в мире

Елена Прошина
19 минут назад
Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин пообещал миру глобальную нехватку углеводородного сырья в ближайшем будущем. Свой прогноз он озвучил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает телеканал «Царьград».
Сечин предсказал острый дефицит нефти и газа в мире
Фото: ТАССТАСС
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», - заявил глава госкорпорации.
По его словам, текущий прирост запасов углеводородов находится на исторических минимумах. Это может привести к истощению ресурсов, предупреди он в ходе своего выступления на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» ПМЭФ.
Нечто подобное уже наблюдается на мировом рынке металлов. Сечин считает, что крупнейшие компании-поставщики железной руды в свое время недооценили вероятности роста спроса на нее. Это привело к недостатку инвестиций в добывающие активы. Следствием этого просчета стал наблюдающийся сейчас во всем мире дефицит металла.
Президент «Роснефти» также считает, что пандемия спровоцировала процесс регионализации рынков, подтолкнула и усилила процесс формирования многополярного мира. В этой связи, Сечин назвал Китай примером динамичного выхода страны из коронавирусного кризиса через усиленное восстановление реального сектора экономики.
Рынки,Игорь Сечин,Роснефть,Царьград ТВ,
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