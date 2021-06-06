Финансист предупредил о скором росте доллара

Доллар подорожает в июне 2021 года в следствие поддержки американской экономики. Такой прогноз сделал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
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Сейчас валюта США торгуется в районе 73 рублей. «В среднесрочной перспективе в июне мы ожидаем курса национальной валюты на уровне 75 рублей за доллар», — рассказал Корнейчук «Российской газете».
При этом евро, по мнению аналитика, останется на текущем уровне — в районе 89-90 рублей. Укрепление доллара по отношению к евро эксперт связал с мерами по поддержке американской экономики, принятыми Конгрессом США.