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Петербургский международный экономический форум 2021

Финансист предупредил о скором росте доллара

Ura.Ru
6 июня 2021
Доллар подорожает в июне 2021 года в следствие поддержки американской экономики. Такой прогноз сделал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Финансист предупредил о скором росте доллара
Фото: URA.RUURA.RU
Сейчас валюта США торгуется в районе 73 рублей. «В среднесрочной перспективе в июне мы ожидаем курса национальной валюты на уровне 75 рублей за доллар», — рассказал Корнейчук «Российской газете».
При этом евро, по мнению аналитика, останется на текущем уровне — в районе 89-90 рублей. Укрепление доллара по отношению к евро эксперт связал с мерами по поддержке американской экономики, принятыми Конгрессом США.
Ранее Минфин РФ отказался от использования доллара в резервном фонде страны. Президент России Владимир Путин не исключил, что государство совсем не будет использовать американскую валюту, пишет «Царьград».
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