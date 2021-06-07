Зеркальный ответ: Россия проверит сладости из ЕС

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Напомним, что ранее ЕС выпустил новые требования к ввозу композитной продукции, в которой используются как ингредиенты животного, так и растительного происхождения.

Новые требования подразумевают демонстрацию прослеживаемости всей молочной продукции, входящей в состав кондитерских изделий, заявил Данкверт. Речь идет, в частности, о молочной продукции, которая используется в шоколаде, конфетах, батончиках, печенье и другом. Однако, как он подчеркнул, никто не против таких условий, поскольку никто не желает поставлять продукцию с антибиотиками.

«Поэтому мы со своей стороны решили, что будем предъявлять сейчас аналогичные зеркальные требования к продукции из ЕС. Так, мы уже запросили данные о прослеживаемости молочной продукции у наших европейских коллег, которая применяется при производстве композитных пищевых товаров», - заявил Данкверт.

Он подчеркнул, что из-за введения новых требований российским предприятиям с 21 мая 2021 года пришлось практически полностью приостановить поставки кондитерской продукции в ЕС, которую раньше поставляли.