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Петербургский международный экономический форум 2021

Зеркальный ответ: Россия проверит сладости из ЕС

Лера Букина
8 часов назад
Россельхознадзор намерен проверить молочную продукцию, применяемую предприятиями стран Евросоюза при производстве кондитерских изделий. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Зеркальный ответ: Россия проверит сладости из ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что ранее ЕС выпустил новые требования к ввозу композитной продукции, в которой используются как ингредиенты животного, так и растительного происхождения.
Новые требования подразумевают демонстрацию прослеживаемости всей молочной продукции, входящей в состав кондитерских изделий, заявил Данкверт. Речь идет, в частности, о молочной продукции, которая используется в шоколаде, конфетах, батончиках, печенье и другом. Однако, как он подчеркнул, никто не против таких условий, поскольку никто не желает поставлять продукцию с антибиотиками.
«Поэтому мы со своей стороны решили, что будем предъявлять сейчас аналогичные зеркальные требования к продукции из ЕС. Так, мы уже запросили данные о прослеживаемости молочной продукции у наших европейских коллег, которая применяется при производстве композитных пищевых товаров», - заявил Данкверт.
Он подчеркнул, что из-за введения новых требований российским предприятиям с 21 мая 2021 года пришлось практически полностью приостановить поставки кондитерской продукции в ЕС, которую раньше поставляли.
На днях Сергей Данкверт сообщил, что в России для регулирования цен на социально значимые продукты можно использовать американские методы.
Рынки,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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