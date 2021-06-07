Страны G7 "ускорили" глобальное потепление ради добычи газа

Эксперты Международного института устойчивого развития (International Institute for Sustainable Development, IISD) обвинили страны «Большой семерки» в финансировании проектов, которые ускоряют процесс глобального потепления Земли. Об этом, как передает «Лента.ру», пишет газета Guardian.

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперты IISD выяснили, что добыча газа в Азии и Африке, которую спонсируют страны G7, сводит на нет все международные усилия по сохранению климата. Газовая разработка в южной части мира противоречит Парижскому соглашению, целью которого является сокращения выброса углеродов до нуля к 2050 году.

Согласно отчету института, с 2017 по 2019 год страны с низким и средним уровнем дохода ежегодно получали от лидеров мировой экономики около 16 млрд долларов на развитие газовой промышленности. При этом вливания в добычу ископаемого топлива в четыре раза превышают международное финансирование проектов «зеленой» энергетики.

По мнению организации, богатые страны лишают бедные возможности перейти к экологичной энергетике и способствуют наступлению глобального климатического кризиса.

Авторы отчета указали, что действия стран-лидеров мировой экономики ориентированы на обслуживание интересов энергогигантов, а не на помощь менее развитым странам.

По данным IISD, 48 % средств на добычу ископаемого топлива в азиатских и африканских странах предоставлены США, Японией и Китаем. Еще 12% средств предоставил Всемирный банк