В ЦБ заявили о «геймификации» фондового рынка

Банк России видит проблему в "геймификации" биржевого рынка, когда часть инвесторов приходит ради развлечения и не всегда жалеет о потерянных деньгах, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на конференции НАУФОР "Цена репутации – превентивный контроль за действиями клиентов".

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"Если коротко: основная задача сейчас, которую мы видим, — это быстро реагировать на те вызовы, которые рынок нам приносит. Сейчас это проблема геймификации Это не только наш вызов, это вызов для всего мира. С одной стороны, на (биржевой — ред.) рынок пришло много новых инвесторов, но, с другой стороны, и не все они инвесторы – люди пришли получить некоторое удовольствие от игры", — сказал он.

Как ранее в своем обзоре отмечал Банк России, число россиян с брокерским счетом в первом квартале выросло на 29%, до 12,7 миллиона.

"Мы всегда были против, чтобы говорить, что на рынке нет игры, а есть инвестирование, но надо признать, что эти люди все-таки приходят за игрой. И это в какой-то степени развлечение, это геймификация процесса, и они не всегда жалеют о тех деньгах, которые они потеряли, потому что для них это игра", — также сказал Лях.

По его словам, отчасти к этому привели меры самоизоляции, когда люди не ходили на массовые мероприятия, и на биржевом рынке они себя чувствуют "в толпе".

"Год уже (но сейчас, послабления, конечно, начались), но уже в течение года люди не ходили на концерты, не ходили на массовые мероприятия. Для них, зачастую, это возможность почувствовать себя в "толпе", и поиграть, и отдать деньги не за посещение концерта, а для того, чтобы попробовать себя нечто в другом, тем более, когда информация, что называется "на каждом углу" есть об этом", — сказал он.