Goldman Sachs дал прогноз по динамике ключевой ставки в России

"Мы ожидаем, что на заседании в пятницу ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта. Однако, учитывая данные по инфляции и участие ЦБ, по нашему мнению, в ускоренном цикле повышения, а не нормализации, мы считаем, что существует значительный риск повышения ставки на 0,75 процентного пункта в пятницу", — сказано в отчете банка.