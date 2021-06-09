Минэнерго заявило об отсутствии дефицита угля

Минэнерго РФ , оценивая рост добычи и запасов угля в текущем году, в настоящий момент не видит его дефицита на внутреннем рынке из-за роста экспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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"Минэнерго России на постоянной основе взаимодействует с ОАО "РЖД", угольными компаниями и крупными тепло и энергогенерирующими организациями для бесперебойного обеспечения энергостанций угольным топливом", — сказали в ведомстве.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что рост мировых цен на уголь побуждает угольщиков вывозить все свободные объемы на экспорт, прибыльность которого выросла, по данным газеты, в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Это приводит к тому, что крупные энергокомпании сталкиваются с проблемами при закупках угля и жалуются на высокие цены.

Как сообщили в министерстве, с начала 2021 года экспорт угля увеличился на 12,2% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом одновременно с экспортом увеличилось и его потребление на внутреннем рынке — на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Минэнерго отмечает, что также увеличилась и добыча угля — с начала 2021 года на 11,8 миллиона тонн (+9%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Растёт и доля его запасов.