Нефть Brent подешевела до $71,74 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на увеличении добычи "черного золота" и запасов нефтепродуктов в США, WTI уже дешевле 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до 71,74 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,64%, до 69,52 доллара за баррель.

На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти, согласно которым добыча "черного золота" в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей.

Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование.

"Накопление запасов бензина, вероятно, будет "разовым", и в течение сезона вождения потребление будет существенным. Мы по-прежнему наблюдаем постепенное улучшение мобильности не только в США, но и в Европе", — сказал агентству Блумберг стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon).