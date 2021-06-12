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Банки повысят ставки по кредитам

News.ruиещё 24
2 часа назад
Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
Фото: News.ruNews.ru
Российские кредитные организации готовы повысить ставки по кредитам и вкладам. Это станет реакцией на решение Банка России увеличить ключевую ставку из-за повышенного инфляционного давления. Об этом РИА Новости сообщили крупнейшие банки.
ВТБ не исключает изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будет принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка, — отметили в пресс-службе организации.
Там отмечают, что рост ключевой ставки — очень важный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, хоть и не единственный.
Такого мнения придерживаются и в Райффайзенбанке, банке «Санкт-Петербург». В первой финансовой организации считают, что повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках, скорее всего, не будут существенными — никаких скачков.
В крымском РНКБ, «Русском стандарте», Росбанке и Россельхозбанке рассказали агентству, что примут решение в зависимости от состояния рынка.
Регулятор в пятницу на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая) сделал выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки — на 0,5%, до 5,5% годовых .
Ранее аналитики сообщили, что разрыв между доходами самых богатых и бедных россиян в некоторых случаях доходит до 8–10 раз. Это средний показатель. Регионом РФ, в котором наблюдался в 2020 году самый большой разрыв между доходами, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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