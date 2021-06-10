Четырехдневка может вызвать подорожание товаров

Введение четырехдневной рабочей недели может привести к увеличению себестоимости товаров и услуг, что отразится на конечном потребителе. Об этом заявила изданию News.ru директор по персоналу логистической компании DACHSER Russia Наталья Савкина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Савкиной, сокращение рабочей недели приведет к тому, что работодателям придется искать дополнительные трудовые ресурсы, чтобы в полной мере исполнять обязательства перед клиентами, что, в свою очередь, может спровоцировать увеличение себестоимости товаров и услуг. В результате пострадают потребители, для которых товары и услуги будут стоить дороже.

Специалист назвала введение четырехдневки несвоевременным и неэффективным шагом. Она напомнила, что в России и так размыты границы рабочего времени – большинство людей работают не до установленного времени, а до достижения результата.

«Поэтому, если трудовая неделя официально станет четырёхдневной, а объем работы и задачи останутся прежними, это может повлечь фрустрацию как со стороны работников, так и работодателей. В каких-то случаях это может вызвать конфликты», - сказала Савкина.

Идея сократить рабочую неделю на один день принадлежит нынешнему зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву . Он озвучивал это предложение еще будучи премьер-министром. В конце мая министр труда и соцразвития Антон Котяков заявил о готовности своего ведомства рассмотреть потенциальную инициативу, если она поступит от «социальных партнеров».