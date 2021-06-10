Четырехдневка может вызвать подорожание товаров

По словам Савкиной, сокращение рабочей недели приведет к тому, что работодателям придется искать дополнительные трудовые ресурсы, чтобы в полной мере исполнять обязательства перед клиентами, что, в свою очередь, может спровоцировать увеличение себестоимости товаров и услуг. В результате пострадают потребители, для которых товары и услуги будут стоить дороже.
Специалист назвала введение четырехдневки несвоевременным и неэффективным шагом. Она напомнила, что в России и так размыты границы рабочего времени – большинство людей работают не до установленного времени, а до достижения результата.
9 июня Котяков заявил, что считает неактуальным введение четырехдневной рабочей недели в России, потому что в Трудовом кодексе и так достаточно форм занятости для разных категорий граждан.