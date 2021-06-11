Нефть Brent подорожала до $72,67 за баррель

Мировые цены на нефть перешли к небольшому росту в пятницу днем на фоне публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 12.55 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21%, до 72,67 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 70,41 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела на 0,3%.

Инвесторы оценивают данные, представленные в июньском отчете МЭА. Так, агентство сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, ожидает его рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, МЭА отмечает, что спрос превысит уровень до пандемии к концу 2022 года.

Ранее в четверг цены на нефть резко снизились после данных о том, что США сняли санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании, и двух компаний, ранее причастных к торговле нефтью. Трейдеры опасаются дополнительного предложения из Ирана.