Центробанк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России
11 июня принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Центробанк указывает, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Инфляция складывается выше прогноза ЦБ. "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что в краткосрочной перспективе это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках, отметили в ЦБ. В Банке России подчеркнули, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указано в сообщении. В апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. До этого Центробанк менял ключевую ставку в марте текущего года — повысив ее с 4,25% до 4,5% годовых. Это было первое повышение ставки с 2018 года.