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Новак поручил найти пути стабилизации топливного рынка России

Прайм
1 час назад
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами и регуляторами топливного рынка поручил проработать меры по стабилизации ситуации на нем, сообщил РИА Новости глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
Новак поручил найти пути стабилизации топливного рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, на совещании по ситуации на топливном рынке обсуждалась возможность увеличения нормативов продаж топлива через биржу, а также вопросы запрета экспорта бензина, снижения ставки эквайринга для АЗС. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос введения соглашений с нефтяными компаниями для стабилизации цен на топливо по аналогии с теми, что были заключены в 2018 году. По итогам совещания Новак дал профильным ведомствам поручение проработать вопросы, которые обсуждались на совещании.
Российский топливный союз в конце мая направил Новаку письмо, в котором изложил ряд предложений по стабилизации на рынке. Позднее Новак сказал, что получил это письмо и проведёт совещание по ситуации на топливном рынке в России.
Рынки,Евгений Аркуша,Александр Новак,РИА Новости,
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