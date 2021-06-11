Новак поручил найти пути стабилизации топливного рынка

По его словам, на совещании по ситуации на топливном рынке обсуждалась возможность увеличения нормативов продаж топлива через биржу, а также вопросы запрета экспорта бензина, снижения ставки эквайринга для АЗС. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос введения соглашений с нефтяными компаниями для стабилизации цен на топливо по аналогии с теми, что были заключены в 2018 году. По итогам совещания Новак дал профильным ведомствам поручение проработать вопросы, которые обсуждались на совещании.