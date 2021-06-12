Подсчитано, когда доллар рухнет до 60 рублей

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По ее словам, потенциал роста мирового спроса на нефть все еще сохраняется, учитывая темпы восстановления ведущих экономик мира после кризиса. Однако в условиях растущих цен и спроса нефтяные компании будут постепенно наращивать добычу, что компенсирует эффект от увеличения спроса и будет препятствовать существенному росту котировок нефти.

Также следует учитывать вероятное возвращение на рынок иранской нефти при успешном завершении переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. В случае снятия американских санкций Иран сможет нарастить добычу и экспорт нефти на 1,5 млн б/с, что является довольно весомой величиной для мирового рынка.

"Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то Банк России по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях", — отмечает эксперт.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста цен – во второй половине 2022 года Банк России ждет возвращения инфляции к целевому уровню 4%.

"В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", — полагает аналитик.