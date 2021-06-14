Рост биткойна превысил 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник перешел к росту и торговался на уровне $39,131 тыс. (+10,05%), свидетельствуют данные площадки на 02:55 мск.

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По данным на 02:58 мск, курс биткойна находился на уровне $39,106 тыс. (+9,98%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.