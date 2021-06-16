Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начале ужесточения денежно-кредитных условий. В прошлый четверг данные по инфляции в США показали ее рост до максимального с 2008 года уровня, что превысило консенсус-прогноз. В то же время экономика еще не настолько окрепла после удара пандемии, чтобы демонстрировать устойчивый рост без монетарной и фискальной поддержки, и это касается подавляющего большинства стран.