Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

На более долгосрочном горизонте основное влияние на все рынки продолжат оказывать данные по американской инфляции и реакция на них монетарных властей. ФРС и Минфин США
не раз заявляли, что инфляционный всплеск является временным. Поэтому, если статистика будет противоречить этому, рынки могут испытать серьезное снижение. На этом фоне рубль способен быстро растерять все достижения последних месяцев, вернувшись к уровню 78 рублей за доллар. Тем более что американская валюта отреагирует активным ростом на ухудшение ситуации на биржевых площадках. Во-первых, в периоды рыночной нестабильности традиционно повышается спрос на защитные инструменты, одним из которых является доллар. Во-вторых, потенциальное ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты.