Банки сократили ввоз евро в Россию

Российские банки в апреле вывезли максимальную с начала года сумму наличных долларов и немного сократили вывоз наличных евро, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ

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Так, согласно статистике регулятора, банки в апреле этого года вывезли 332,4 миллиона долларов США, что более чем в полтора раза превышает март (196,7 миллиона). Из данных следует, что это максимальный показатель с начала года: в январе было вывезено 294,7 миллиона, в феврале — 172,3 миллиона долларов.

Вывоз евро в апреле, напротив, несколько сократился: если в марте было вывезено 82,9 миллиона в долларовом эквиваленте, то в апреле — почти на процент меньше (82,2 миллиона). В начале года банки вывезли 90,6 миллиона, в феврале чуть меньше — 58,4 миллиона.