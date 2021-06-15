В Турции нашли способ дешевле покупать российскую пшеницу

Турецкие производители муки задумались об организации производства в России, пишет «Коммерсант».

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Турецкая компания MonDef планирует построить вблизи Черноморского побережья комплекс с элеватором емкостью 50 тысяч тонн и мельницей мощностью 1 тысяча тонн зерна в день. Комплекс будет ориентирован на экспорт.

Соответствующий проект обсуждался на совещании у директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной.

Турция — один из крупнейших покупателей российского зерна, на нее приходится порядка 20% всех отгрузок. Кроме того, Турция – крупнейший экспортер муки в мире. Около 70% пшеницы для переработки страна закупает в России.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, решение построить мукомольный завод на юге России может быть связано с нестабильной экономической ситуацией в Турции и высокой волатильностью турецкой лиры.

Производить и экспортировать муку из РФ с собственного предприятия может оказаться экономически выгоднее.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что строительство завода на юге России даст турецким мукомолам доступ к «искусственно удешевленному» зерну без пошлины на вывоз пшеницы. Однако, по его словам, при отмене пошлин предприятие проиграет конкуренцию турецким площадкам, которые находятся вблизи основных рынков сбыта муки — стран Ближнего Востока и Африки.