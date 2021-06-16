Эксперт: дефицита дизельного топлива в России не будет

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша охарактеризовал как напряженную ситуацию с ценами на рынке дизельного топлива. Он считает, что оптовая стоимость дизеля в скором времени продолжит расти, но на розничных ценах это не скажется — они не выйдут за пределы инфляции.

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Также эксперт полагает, что ожидать нехватки дизельного топлива ненужно, так как правительством вводятся соответствующие меры.

«Дефицит у нас невозможен, поскольку производство работает нормально», — отметил Аркуша в беседе с NEWS.ru.

Также он добавил, что применяемых сейчас мер недостаточно. По его словам, в настоящее время проводится широкое обсуждение новых методов регулирования цен, в частности ограничение экспорта и корректировка демпфера.

Кроме этого, руководитель РТС надеется, что все требуемые меры по сдерживанию цен на дизельное топливо все же примут. Необходимые распоряжения по стабилизации цен уже отданы.

Ранее появилась информация, что стоимость дизельного топлива подскочила до рекордных значений в РФ и составила 52,6 тысяч рублей за тонну. Как предупредили участники рынка, что рост цен на дизтопливо обусловит повышение стоимости товаров.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов планирует в связи с этим рассмотреть вопрос об поднятии цен на дизтопливо в ходе биржевого комитета ФАС 16 июня.