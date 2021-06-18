Финансист рекомендовал сроки для покупки долларов

"Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля", — поясняет эксперт.
"Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту", — обращает внимание Карпунин.
"Безрисковые короткие ставки около нуля, тогда как инфляция – на максимумах за последние десятилетия. В моменте складывается четкий "перекос" в пользу рубля, что привлекает спекулятивный капитал. При этом российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти", — отмечает аналитик.
"Это не говорит о том, что американская валюта будет слабеть, однако и поводов для ее уверенного укрепления пока не появилось. По нашим оценкам, при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года мы можем увидеть доллар в районе 70–72 рубля", — заключил Карпунин.