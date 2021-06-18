«Перспективы не самые радужные»: рублю предрекли трудные времена

Рубль в четверг, 17 июня, укрепился по отношению к доллару и евро на фоне снижения геополитических рисков после встречи президентов РФ и США в Женеве.

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Накануне утром он открылся на отметке 72,50 к доллару и на уровне 86,98 к евро, вечером рублю удалось укрепить свои позиции в обеих парах и завершить основную сессию в плюсе.

Согласно данным, на 19:00 мск курс доллара достиг 72,42 рубля (-14,25 копеек), а курс евро 86,24 рубля (-87,25 копеек).

Активная стадия укрепления национальной валюты подошла к концу, и в ближайшее время ее ожидают непростые времена, рассказал Алексей Антонов из «Алор Брокер» «Эксперту».

«Конечно, никто от саммита не ждал никаких прорывов, но даже сам факт прямых переговоров лидеров России и США говорит о том, что стороны готовы к диалогу. Это позитивный среднесрочный факт для рублевых активов: в их цену теперь будет закладываться меньшая премия за геополитический риск», – отметил эксперт.

Несмотря на завершение сессии в плюсе, российская валюта будет постепенно снижаться, считает Антонов. В среднесрочной перспективе у рубля перспективы «не самые радужные». Никаких иллюзий строить не стоит, заявил эксперт.

Антонов указал на то, что экономика России по-прежнему очень слаба, шансы на достижение даже среднемировых темпов роста крайне малы.

Прорыва в российско-американских отношениях не случилось, заявил Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест», в этой связи ни о каких сигналах для укрепления рубля в долгосрочной перспективе говорить нельзя.