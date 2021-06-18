Дорожающий доллар: нефть обрушилась из-за политики ФРС

Цены на нефть в четверг, 17 июня, в ходе торгов обрушились до рекордного за месяц уровня под давлением дорожающего доллара, подскочившего на форексе на максимальную за 15 месяцев величину. Об этом пишет
Finanz.ru.
Ралли «американца», которому удалось уронить рынки товаров - от углеводородов до металлов - было вызвано ужесточением политики ФРС
, заявил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди
.
По итогам заседания в среду, 16 июня, центробанк
США заявил о возможном повышении ключевой ставки в 2023 году. Регулятор также сделал заявление о грядущем обсуждении сворачивания скупки активов в ближайшем будущем. В итоге на рынке начался процесс «ликвидации»спекулятивных позиций, которая «давно назрела», подчеркнул партнер Again Capital Джон Килдафф. По его словам, хедж-фонды, которые накопили рекордные за десятилетие ставки на рост сырья, начали продавать и фиксировать прибыль.
В моменте фьючерсы на сорт Brent опускались на 3,2%, нефть WTI отпускалась в цене на 2,7%.
Рынок металлов так и не смог восстановиться: золото теряет 4,5%, серебро - 6,3%, платина - 7%, палладий - 11%. Медь, алюминий и цинк опускаются в цене более чем на 4%. Выходящий из сырья капитал направился в гособлигации США.
По словам аналитиков ING, фундаментальные факторы, связанные с нефтью, дают надежду. Так, спрос со стороны НПЗ в США стал таким же, как в январе 2020 года. А ОПЕК+ все еще ограничивает поставки, искусственно удерживая рынок в состоянии дефицита.
Вице-президент информационного агентства Argus, специализирующегося на рынке нефти, Джеймс Гудер заявил, что конкуренцию Urals уже в обозримом будущем может составить новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup, добываемый на одноименном месторождении в Северном море.