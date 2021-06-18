Дорожающий доллар: нефть обрушилась из-за политики ФРС

Цены на нефть в четверг, 17 июня, в ходе торгов обрушились до рекордного за месяц уровня под давлением дорожающего доллара, подскочившего на форексе на максимальную за 15 месяцев величину. Об этом пишет Finanz.ru.

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Джон Харди. Ралли «американца», которому удалось уронить рынки товаров - от углеводородов до металлов - было вызвано ужесточением политики ФРС , заявил главный валютный стратег Saxo Bank

По итогам заседания в среду, 16 июня, центробанк США заявил о возможном повышении ключевой ставки в 2023 году. Регулятор также сделал заявление о грядущем обсуждении сворачивания скупки активов в ближайшем будущем. В итоге на рынке начался процесс «ликвидации»спекулятивных позиций, которая «давно назрела», подчеркнул партнер Again Capital Джон Килдафф. По его словам, хедж-фонды, которые накопили рекордные за десятилетие ставки на рост сырья, начали продавать и фиксировать прибыль.

В моменте фьючерсы на сорт Brent опускались на 3,2%, нефть WTI отпускалась в цене на 2,7%.

Рынок металлов так и не смог восстановиться: золото теряет 4,5%, серебро - 6,3%, платина - 7%, палладий - 11%. Медь, алюминий и цинк опускаются в цене более чем на 4%. Выходящий из сырья капитал направился в гособлигации США.

По словам аналитиков ING, фундаментальные факторы, связанные с нефтью, дают надежду. Так, спрос со стороны НПЗ в США стал таким же, как в январе 2020 года. А ОПЕК+ все еще ограничивает поставки, искусственно удерживая рынок в состоянии дефицита.