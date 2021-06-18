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Украина заявила об интересе к поставкам нефти из Казахстана

Прайм
34 минуты назад
Власти Украины заявили о заинтересованности в поставках нефти из Казахстана и ее транзите через украинские сети в страны ЕС, заявил замминистра энергетики Украины по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков на встрече с министром торговли и интеграции Казахстана Бахыты Султановым.
Украина заинтересовалась поставками нефти из Казахстана
Фото:  fotolia.com/ ALCE fotolia.com/ ALCE
"Мы заинтересованы в поставках казахстанской нефти и ее транзите через территорию Украины трубопроводным транспортом. С нашей стороны созданы все технические условия, необходимые для транспортировки легких сортов нефти по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Дружба". Организация таких поставок обеспечит потребности европейских потребителей в легких сортах нефти и одновременно обеспечит диверсификацию маршрутов поставок казахстанскими компаниями нефти в страны ЕС", — приводит слова Демченкова сайт минэнерго.
Отмечается, что в ходе встречи замминистра заявил о возможности расширения сотрудничества между Украиной и Казахстаном в торговле и транзите нефти, а также атомной отрасли и водородной энергетики.
"Поставки уранового продукта, ионообменных смол, топливных таблеток и их использование при производстве ядерного топлива для нужд АЭС Украины — все это интересная перспектива для Украины. Украина также заинтересована в поставках в Казахстан оборудования собственного производства для нефтегазовой промышленности: буровых установок и насосов для перекачки нефти, компрессорных станций и установок для очистки скважин, трубопроводной арматуры и грузовых автомобилей", — говорится в сообщении на сайте министерства энергетики.
Рынки,ЕС,
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