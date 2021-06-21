Курс доллара поднялся выше ₽73 впервые за две недели

Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти, следует из данных Московской биржи

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Курс доллара расчетами "завтра" на 07.25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), курс евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель.