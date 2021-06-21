Теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта Российской Федерации (ранее — для более крупных территорий, экономических районов) и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода, также говорится в сообщении регулятора.
Новая методика позволит повысить прозрачность формирования стоимостных справочников и исключить неоднозначные формулировки. При подготовке документа Банк России учитывал правоприменительную практику, а также предложения участников страхового рынка и экспертов.