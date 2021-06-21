Рубль снижается на фоне геополитических рисков

Рубль вечером в понедельник падает против доллара и евро на фоне возросших геополитических рисков, следует из данных торгов Московской биржи

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Позитивная динамика мировых фондовых и сырьевых рынков не может компенсировать санкционный негатив для российской валюты.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 19.55 мск рос на 22 копейки, до 73,07 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 87,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЮ НАПОМНИЛИ ПРО САНКЦИИ

Российская валюта в начале недели падает против доллара и евро, отыгрывая возврат на первый план рисков геополитики. Эйфория после женевского саммита Россия-США отходит на второй план на фоне новых санкционных заявлений из США, и рубль, пройдя максимум, примерно, за год, опять попадает под давление.

При этом остальные курсообразующие факторы рубля — позитивны. Однако они не могут компенсировать сакнционный негатив.

Так, приближается (25 июня) пик налогового периода июня в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Суммарные месячные выплаты в бюджет оцениваются в 2,382 триллиона рублей

Цены на нефть также пытаются вернуться к росту. Так, сорт Brent дорожат на 1,5%, до 74,6 доллара. Цены на "черное золото" продолжают увеличиваться в понедельник вечером. Оптимизму инвесторов способствует рост спроса на топливо в связи с постепенным ослаблением карантинных ограничений в летний период отпусков.

Кроме того, опасения по поводу скорого возвращения Ирана на рынок нефти в краткосрочной перспективе ослабли.

Западные фондовые фьючерсы и индексы и развивающиеся валюты демонстрируют в основном также позитивную динамику. Инвесторы оптимистично настроены на восстановление экономики в связи с постепенным снятием карантинных ограничений.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара в начале недели впервые с начала июня вернулся выше отметки 73 рубля, несмотря на откат доллара на форексе от локальных вершин, стабилизацию и разворот в направлении 75 долларов котировок нефти, улучшение общерыночного аппетита к риску и подготовку компаний к налоговому периоду, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ложкой дегтя" для рублевых активов вновь стала геополитика, а именно санкционная риторика со стороны помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Российская валюта и рынок рублевого долга традиционно чувствительнее, чем акции, реагируют на риски геополитики. По нашим оценкам, в ближайшие дни при отсутствии новых раздражителей в разрезе геополитики и сохранении риск-аппетитов, а также цен на нефть на текущих уровнях рубль способен отыграть часть потерь у доллара, курс вернется в район 72-72,5 рубля за доллар", — полагает он.

Рубль оказался неустойчивым при курсе доллара ниже 72 рублей, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер" . Испарение геополитического дисконта в рубле прекратилось после новостей о том, что в США разрабатывают дополнительный пакет санкций, которые могут быть применены к РФ по делу Навального, добавляет он.