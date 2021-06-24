Назван срок наступления глобального кризиса

Русецкий напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после того, как Федеральная резервная система США
(ФРС) принимала решение о повышении ставки. В то же время опасения по поводу ужесточения политики ФРС уже были после достижения инфляции в США в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, в июне большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС поддержала повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка останется на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.