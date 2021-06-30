Золото дешевеет на фоне роста рисковых настроений

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром снижается на фоне роста спроса инвесторов на риск, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 9.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,45 доллара, до 1758,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,06%, до 25,883 доллара за унцию.

На рынке наблюдается рост спроса на рисковые активы в связи с сохранением оптимистичных настроений относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун (Yeap Jung Rong), чьи слова приводит агентство Блумберг, считает, что после небольшого роста золото вновь ослабевает. Он также отметил, что данные о росте индекса доверия потребителей США в июне предполагают улучшение потребительских расходов населения в будущем, и это положительно отразится на долларе.

По итогам первого полугодия стоимость драгоценного металла упала на 7,8%. При этом по итогам второго квартала золото подорожало на 2,3%.