Локдаун в Бангладеш оставит мир без одежды

Крупнейшие бренды одежды, в том числе H&M и Levi's, могут столкнуться с серьезными задержками и сбоями в цепочке поставок, которые вызовет вспышка пандемии COVID-19 в Бангладеш, сообщает CNBC.

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Отмечается, что страны Южной Азии готовятся к строгому локдауну. В у жителей региона обнаружен наиболее заразный коронавируса — дельта-штамм.

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Бангладеш, где производится огромная часть всей одежды, может оставить потребителей по всему миру без товаров.

Новая волна пандемии, особенно в частях страны на границе с Индией, вынудила власти Бангладеш запретить населению покидать дома в течение семи дней. Начнется локдаун 1 июля.

Из-за этого запрета перестанут работать все фабрики в регионе. Это случится впервые: ранее такие строгие меры в стране не вводились.

Как считают аналитики из торговой компании Panjiva, в Бангладеш резко сменились тенденции, которым придерживалась страна в начале пандемии год назад.

Если в марте 2020 года заводы по производству одежды сильно пострадали по причине отмены заказов ритейлерами из Европы и США (здесь вводились ограничения гораздо более жесткие). Однако, данные Panjiva показывают, что в условиях мировой пандемии экспортеры из Бангладеш оказались надежнее коллег из соседних регионов по поставкам: отгрузка с февраля по апрель из этого региона снизилась всего на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В это еж время производители из Индии и Шри-Ланки стали поставлять меньше на 10,1% и 6,4% соответственно.

Если считать отгрузку из Бангладеш для крупных розничных сетей, то в 2020 году по сравнению с весной 2019 года для H&M объем вырос на 13,5%, но сократился на 47,8% для Levi's и на 68,7% — для Calvin Klein.