Эксперт объяснил ослабление рубля

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- Во вторник в ходе торгов рубль в паре с долларом растерял позиции почти на 1%. В этом снижении нет ничего экстраординарного, ведь предыдущие пять торговых сессий подряд рубль, напротив, укреплялся. Причем до уровня 21 июня курс пары еще даже не дошел, так что говорить о каком-то заметном ослаблении российской валюты пока рано. Пожалуй, это будет иметь смысл только после перехода через уровень сопротивления, расположенный в зоне 73,3.

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Инвесторы наверняка заметили, что технические индикаторы на дневных таймфреймах дают сигнал на активную покупку по USDRUB, чем и не преминули воспользоваться. Так что у данного роста доллара есть еще и технические предпосылки.

С геополитической точки зрения есть три фактора, которые влияют на курс и никуда не денутся как минимум в среднесрочной перспективе.

Прежде всего, это распространение штамма коронавируса Дельта, о котором говорят во всех новостях. Причем влиять будет как нагнетание третьей волны пандемии во всем мире, так и увеличение числа заболевших в России. Сейчас налоговый период завершился, и на курс рубля начали влиять реальные факторы, которые и должны были иметь место раньше. Теперь инвесторы будут наблюдать не только за словами главы Банка России Эльвиры Набиуллиной об изменении процентных ставок, но и за новостями из бизнес-сектора страны. Ухудшение положения на фоне роста заболеваемости и недостаточного темпа вакцинации будет негативно влиять на курс российской валюты.

Безусловно, правы те аналитики, которые говорят о том, что для значительного роста выше 74 паре с долларом требуются более весомые драйверы. Поскольку все работает в совокупности, ослабление рубля можно увидеть и при снижении стоимости нефти. О ее судьбе мы узнаем лишь после заседания ОПЕК+ в четверг. Главный вопрос - достаточный ли объем добычи картель предложит рынку, и не поглотит ли его спрос, даже не заметив изменений. Также есть еще один вопрос: не застопорит ли новый виток пандемии те самые возросшие объемы спроса на энергоресурсы по всему миру. Если котировки Brent начнут вновь снижаться, как это мы видели в понедельник-вторник, разумеется, это надавит на курс рубля.

Еще один фактор - ускорение темпов роста инфляции. По всей видимости, принимаемые меры в виде монетарных стимулов пока не действуют, и нужны более заметные шаги со стороны регулятора. Когда они будут озвучены, это может поддержать рубль. Пока же в перспективе нескольких недель больше шансов на снижение курса отечественной валюты.

Ну и, конечно, все более явной становится угроза санкций со стороны США и Евросоюза . К слову, ЕС уже начали подготовку пакета и собираются ужесточать взаимоотношения с Россией и далее. Это их генеральная линия.